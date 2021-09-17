Faturadan yola çıktı, küçük kızın telefonunu çaldı

Arnavutköy'de N.C., apartmanın giriş kapısındaki faturalardan birini seçerek, kapı zilini çaldı. Evde 11 yaşındaki kız çocuğu yalnızdı. Faturada gördüğü ismi, küçük kıza söyleyen N.C. babasının arkadaşı olduğunu belirtti. Babanı cep telefonunla arayıp benimle görüştürür müsün diyen N.C., kız çocuğunun babasını aradığı cep telefonunu çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis, N.C.'yi yakaladı. Olay gününü anlatan baba Güven A., kızının evde yalnızken, hırsızın bina girişindeki faturaları kontrol ettiğini belirterek, “Fatura üzerindeki adımı ezberliyor. Sonra daire ziline basıyor. Kızıma adımı söyleyince kızım da gerekten de benim arkadaşım olduğunu zannederek hırsıza dış kapıyı açıyor. Sonra daire kapısına gelince kızıma, 'Babanla görüşmem gerekiyor' diyor. Kızım da evde olmadığımı söyleyince beni aramasını söylüyor hırsız. Kızım telefonla beni arayınca, telefonu kapıdaki kişiye vermesini söyledim. Telefonu eline alan kişi telefonu kızım fark etmeden kapatmış. Sonra da yalandan benimle samimi bir arkadaşmış gibi konuşuyormuş gibi yapınca kızım iyice güvenmiş. Sonra da 'Telefon çekmiyor ben aşağıda babanla konuşup getireceğim telefonunu' deyip kayıplara karışmış ifadelerini kullandı. Hırsızların yeni yönteminin pes dedirttiğini söyleyen Güven A., Anne babaları uyarıyorum. Bu şekilde güven vererek kapıyı açtırıyorlar. Çalınan telefona üzülmüyorum, korkum endişem kızımıza bir kötülük yapmasıydı. Bu kadar rahat davranmaları gerçekten insanı korkutuyor” dedi.

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