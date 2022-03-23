Fatih’te yaşlı kadını ‘kısa mesafe’ diye araca almayan taksiciler trafikten men edildi

İstanbul’un Fatih ilçesinde hastaneden çıkan yaşlı kadını almayan taksiciler, emniyet güçlerince yakalandı. Cezai işlem yapılan taksicilerin araçları üç gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları da askıya alındı.

İstanbul Fatih Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin acil kapısında dün saat 14.00 sularında gerçekleşen olay, 'İnsanlık ölmüş' dedirtti. Hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istedi fakat taksiciler de kadını durmadan yollarına devam etmişti. Bir müddet sonra da bir taksi durmuş, yaşlı kadının gideceği yeri öğrenince almadan yoluna devam etmişti.

EMNİYET O TAKSİCİLERİ TESPİT ETTİ

Yaşanan olayların ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücülerinin H.T. ve İ.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

Yapılan çalışmaların ardından duraklarına giden polis ekipleri taksici H.T. ve İ.D.'yi yakalayarak cezai işlem uyguladı. Taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri tarafından askıya alındığı öğrenildi.