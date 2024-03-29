29 Mart 2024, Cuma
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Fatih'te sokak ortasında çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul Fatih'te telefon kılıfı iadesi için gittiği dükkanın sahibiyle bir kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada çarşaflı kadın saldırıya uğramıştı. Kavga sonrası iş yeri çalışanı A.Ü.Ş. tutuklanmıştı. O anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.