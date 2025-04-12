Fatih’te silahla rastgele ateş açanlar 1 kişiyi yaraladı!

Olay, dün akşam saatlerinde Haydar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen şüpheli ya da şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenle havaya rastgele ateş açtı. Şüphelilerin silahından çıkan kurşun bir kişinin koluna isabet etti. Olayın ardından silah seslerini duyan mahalleliler 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Olay sonrası yaşananlar sokakta oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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