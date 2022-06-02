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Fatih'te kayalıklara uçan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı: Ölmek üzere

İHA
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Giriş: 02.06.2022 00:49
Güncelleme:02.06.2022 00:50
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir motosiklet sürücüsü sahilde hareket halindeyken daha bilinmeyen bir sebeple kontrolü kaybederek kayalıklara uçtu. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşlar motosikletçinin sağlık durumunu anlatırken “Ölmek üzere” ifadesini kullandı.
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