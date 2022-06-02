02 Haziran 2022, Perşembe
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Fatih'te kayalıklara uçan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı: Ölmek üzere
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir motosiklet sürücüsü sahilde hareket halindeyken daha bilinmeyen bir sebeple kontrolü kaybederek kayalıklara uçtu. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşlar motosikletçinin sağlık durumunu anlatırken “Ölmek üzere” ifadesini kullandı.