Falyalı suikastı soruşturması! Gözaltı sayısı 10’a yükseldi, silahlar bulundu

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı ile ilgili soruşturmada yeni gözaltılar ve yeni gelişmeler var. Cinayete ilişkin Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez’in aralarında bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükselirken, cinayette kullanılan uzun namlulu silahlar da olay yerine bir kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu.

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