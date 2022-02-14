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Falyalı suikastı soruşturması! Gözaltı sayısı 10’a yükseldi, silahlar bulundu

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Giriş: 14.02.2022 15:59
Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı ile ilgili soruşturmada yeni gözaltılar ve yeni gelişmeler var. Cinayete ilişkin Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez’in aralarında bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükselirken, cinayette kullanılan uzun namlulu silahlar da olay yerine bir kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu.
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