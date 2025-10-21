21 Ekim 2025, Salı

Faciadan kıl payı: Sürücü 3.51 promil alkollü çıktı
Faciadan kıl payı: Sürücü 3.51 promil alkollü çıktı

Faciadan kıl payı: Sürücü 3.51 promil alkollü çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 05:10
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatleri Gamze K. yönetimindeki otomobil karşı şeride geçerek Serkan S. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada her iki sürücü de hafif sıyrıklarla yaralanırken polis ekipleri tarafından kadın sürücünün 3.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Gamze K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
