Faciadan kıl payı: Sürücü 3.51 promil alkollü çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatleri Gamze K. yönetimindeki otomobil karşı şeride geçerek Serkan S. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada her iki sürücü de hafif sıyrıklarla yaralanırken polis ekipleri tarafından kadın sürücünün 3.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Gamze K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.