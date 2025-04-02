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Fabrikasyona 3,5 metrekarelik dükkanda direniyor

Fabrikasyona 3,5 metrekarelik dükkanda direniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 02.04.2025 12:56
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuk yaşlarda başladığı ayakkabı tamirciliğini 63 yıldır sürdüren Salih Karadeniz, 3,5 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları tamir ederek geçimini sağlıyor. Çırak yetişmemesi sebebiyle mesleğin giderek yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Karadeniz, kendisini "son kale" olarak görüyor.
Fabrikasyona 3,5 metrekarelik dükkanda direniyor
Fabrikasyona 3,5 metrekarelik dükkanda direniyor
Fabrikasyona 3,5 metrekarelik dükkanda direniyor
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