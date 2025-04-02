02 Nisan 2025, Çarşamba
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Fabrikasyona 3,5 metrekarelik dükkanda direniyor
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuk yaşlarda başladığı ayakkabı tamirciliğini 63 yıldır sürdüren Salih Karadeniz, 3,5 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları tamir ederek geçimini sağlıyor. Çırak yetişmemesi sebebiyle mesleğin giderek yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Karadeniz, kendisini "son kale" olarak görüyor.