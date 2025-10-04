Eyüpsultan’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

04 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 04.10.2025 16:19
İstanbul Eyüpsultan'da yağışlı havaya rağmen patenleriyle seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunan iki genç, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Tehlikeli yolculuk başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
