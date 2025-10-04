Eyüpsultan’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da yağışlı havaya rağmen patenleriyle seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunan iki genç, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Tehlikeli yolculuk başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

