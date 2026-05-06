Eylem Tok'un "helalleştik" mektubuna Aci ailesi tepkili: Maneviyatı satın alamazlar

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve orada tutuklanan Eylem Tok yazdığı mektupta anne ve baba olarak hatalı olduklarını kabul ederken yasal varislerle helalleştiklerini ifade etti. Bu mektubun ardından Oğuz Murat Aci'nin acılı ailesi Tok'un bu mektupla birlikte kamuoyu oluşturmaya çalıştığını ve vefat eden oğullarının eşi ve arkadaşlarına Tok tarafından para verildiğini söyledi. Baba Özer Aci "Yasal varisler dediği 1,5 yaşındaki çocuk ve 1,5 yıllık evli eşi. Biz kan bağı varisleriyiz. Ben evladımın maneviyatını satacak kadar alçalmadım, alçalmam da." dedi.