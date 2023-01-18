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Evlat nöbetini başlatan Hacire Akar’ın evlat acısı

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Giriş: 18.01.2023 10:35
Diyarbakır'da evlat nöbetini başlatan Hacire Akar'ın terör örgütü PKK'dan kurtardığı oğlu Mehmet Akar, hayatını kaybetti. Hacire Akar, 22 Ağustos 2019'da HDP il binasının önünde eylem başlatarak çocuğu kaçırılan diğer ailelere örnek olmuştu.
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