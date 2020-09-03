Son dakika haberi... Diyarbakır’da annelerin ve babaların bekleyişi devam ederken evlat nöbetindeki bir aileye daha güzel haber geldi. Yürekli annelerden birinin daha evlat hasreti bitecek. Bugün bir aile daha evladına kavuşacak. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, canlı yayında aktardı. Bugün evladına kavuşacak baba Fahrettin Akkuş, A Haber canlı yayınında sevinç gözyaşlarıyla 4 gün önce gördüğü rüyasını anlattı.

Diyarbakır'da annelerin ve babaların bekleyişi devam ederken evlat nöbetindeki bir aileye daha güzel haber geldi. Yürekli annelerden birinin daha evlat hasreti bitecek. Bugün bir aile daha evladına kavuşacak. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, canlı yayında aktardı.

Bugün evladına kavuşacak baba Fahrettin Akkuş, 20 Eylül tarihinde HDP il binası önüne gelip oğlu Erkan için eyleme katılmıştı. Mücadele sonuç verdi ve oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu.

4 GÜN ÖNCE RÜYAMA GİRDİ

Baba Akkuş, "Çok mutluyuz. 5 senedir hep ağladım hep üzüldüm. 1 senedir mücadele ettim mücadelemiz boşuna gitmedi. Ağlamadan kendimi tutamıyorum. İnşallah hepsi gelsinler. 4 gün önce benim rüyama geldi dedi baba yoldayım geliyorum. Dün bana telefon geldi Emniyet tarafından senin çocuk teslim oldu diye. Ben telefonda ağlamaktan kendimi tutamadım." dedi.

YENİDEN DÜNYAYA GELMİŞ GİBİ OLDUM

Anne Akkuş ise, "Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Bir tane oğlum vardı onun yeri bugün doldu. Yeni bugün dünyaya geldi. Haberi duyunca inanamadım. Hasta yatağımdan kalktım geldi. Allah devletimizden razı olsun. Benim gibi annelerin inşallah Rabbim gözyaşlarını dindirsin." ifadelerini kullandı.