26 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Evinin bahçesinde telefonla konuşurken dehşeti yaşadı! Kuduz tilki tekmelere aldırış etmeyip defalarca saldırdı
New York'ta evinin bahçesinde telefonla konuşan bir kadına kuduz bir tilki aniden saldırdı. Neye uğradığını şaşıran mağdur kadın ne kadar denese de, saldırgan tilki bir türlü peşini bırakmadı. İşte korkunç anlar...