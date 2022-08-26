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Evinin bahçesinde telefonla konuşurken dehşeti yaşadı! Kuduz tilki tekmelere aldırış etmeyip defalarca saldırdı

A Haber
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Giriş: 26.08.2022 08:59
New York'ta evinin bahçesinde telefonla konuşan bir kadına kuduz bir tilki aniden saldırdı. Neye uğradığını şaşıran mağdur kadın ne kadar denese de, saldırgan tilki bir türlü peşini bırakmadı. İşte korkunç anlar...
Evinin bahçesinde dehşeti yaşadı! EVİNİN BAHÇESİNDE DEHŞETİ YAŞADI!

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