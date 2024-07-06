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Evini yakıp kendini kuyuya attı! Ekipler vatandaşı kurtarmak için büyük çaba sarf etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 23:24
Muğla’nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren vatandaş, daha sonra kendisini 25 metre derinlikteki kuyuya attı. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Evini yakan vatandaş, ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangını söndürürken, bir taraftan da kendini kuyuya atan vatandaşı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ekiplerin çabası ile yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı. Kuyudaki yaralı vatandaş, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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