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Evi soyarken suçüstü yakalandı, adliyeye girerken sigara istedi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.04.2024 13:10
Aksaray'da aranması olan ve 12 ayrı suç kaydı bulunan hırsız 13. Soygununda soyduğu evin içinde yakalanırken, adliyeye getirildiği esnada yakınlarından sigara istedi.
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