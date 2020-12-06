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Evden kaçıp komşusunun kapısına dayandı! Öyle bir şey yaptı ki sosyal medyayı salladı

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Giriş: 06.12.2020 12:45
Güncelleme:06.12.2020 14:26
İngiltere'de evden kaçan kedi yan komşunun kapısına dayandı. Güvenlik kamerasını inceleyen sevimli kedinin o anları sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere'de evden kaçan kedi yan komşunun kapısına dayandı. Güvenlik kamerasını inceleyen sevimli kedinin o anları sosyal medyada gündem oldu.

Evden kaçıp komşusunun kapısına dayandı! Öyle bir şey yaptı ki sosyal medyayı salladı EVDEN KAÇIP KOMŞUSUNUN KAPISINA DAYANDI! ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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