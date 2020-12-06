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Evden kaçıp komşusunun kapısına dayandı! Öyle bir şey yaptı ki sosyal medyayı salladı
İngiltere'de evden kaçan kedi yan komşunun kapısına dayandı. Güvenlik kamerasını inceleyen sevimli kedinin o anları sosyal medyada gündem oldu.
İngiltere'de evden kaçan kedi yan komşunun kapısına dayandı. Güvenlik kamerasını inceleyen sevimli kedinin o anları sosyal medyada gündem oldu.