Evden aldığı yedek anahtarla park halindeki aracı çalan hırsız yakalandı

Evden aldığı yedek anahtarla park halindeki aracı çalan hırsız yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 00:10
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir daireye camından girerek ayakkabı çaldığı iddia edilen hırsız, bu kez aynı evin önündeki aracı çaldı. Ev sahibinin yedek anahtarını bir ay önceki soygunda çalan şüphelinin 18 yaşından küçük B.F. isimli çocuk olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.
