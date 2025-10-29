Evden aldığı yedek anahtarla park halindeki aracı çalan hırsız yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir daireye camından girerek ayakkabı çaldığı iddia edilen hırsız, bu kez aynı evin önündeki aracı çaldı. Ev sahibinin yedek anahtarını bir ay önceki soygunda çalan şüphelinin 18 yaşından küçük B.F. isimli çocuk olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.