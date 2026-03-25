Tahran'da savaşın 26. Günü: Vanek Meydanı'nda direnişin sembolü yükseldi!

Orta Doğu’da barut fıçısı gibi yükselen gerilimde, A Haber savaşın kalbi Tahran’daki Vanek Meydanı’ndan dünyaya çarpıcı anları ve perde arkasındaki gizli diplomasi trafiğini aktardı! ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 243 fidan için yükselen öfke, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Başkan Erdoğan’ın dik duruşuna yönelik tarihi dayanışma mesajıyla birleşti. Siyonist zulme füzelerle yanıt veren İran’da, ekonomik ambargolara rağmen şaşırtan mali tablo ve cepheden gelen sıcak temas haberleriyle bölgedeki kriz zirve yaptı!