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Evde serum taktıranlar dikkat! Sarı serumlarda ölüm tehlikesi

Evde serum taktıranlar dikkat! Sarı serumlarda ölüm tehlikesi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 09:29
Pandemide trend olan bir tedavi yöntemi var; evde atom ya da diğer bir adıyla sarı serum taktırmak. Soğuk algınlığı grip gibi hastalığı olanlar doktora gitmek yerine merdiven altı hizmet veren sağlık ekiplerini evlerine çağırıyor. Yaklaşık bin liraya taktırılan sarı serumlar sanıldığı kadar masum ve tedavi edici olmayabilir. İşte tüm detaylar…
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Evde serum taktıranlar dikkat!
Evde serum taktıranlar dikkat!
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