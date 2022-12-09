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Evcil hayvanlara çip taktırma zorunluluğu! Çip taktırmak için son tarih 31 Aralık

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 15:09
Türkiye'de başlatılan uygulama kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu getirildi. Çip taktırmak için son tarih ise 31 Aralık. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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