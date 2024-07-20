Ev piyasası tepetaklak! Konut kredisi alımları düşürdü

Ev piyasasında ibre tersine döndü. Bir dönem görmeye alıştığımız o uçuk fiyatlar, yerini daha makul rakamlara bıraktı. Ama beklenen talep yine olmadı. Öyle ki, konut fiyatlarındaki artış 7 aydır enflasyonun altında seyrediyor. Üstelik kiralık ev sayısı da yarı yarıya azaldı. Peki piyasayı bu hale getiren ne oldu, konut fiyatları düşmeye devam edecek mi? Merak edilenleri uzmanına sorduk.

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