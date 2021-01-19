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Etna Yanardağı lav püskürttü

İHA
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Giriş: 19.01.2021 15:00
Güncelleme:19.01.2021 15:08
Son dakika haberi... İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı lav püskürttü. Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağın gece saatlerinde lav püskürttüğünü duyurdu. Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı.

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

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Etna Yanardağı lav püskürttü
Etna Yanardağı lav püskürttü
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