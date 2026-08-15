Ordu'nun yaylaları bisikletçilere parkur oldu: 11 ülkeden sporcu pedal çevirdi
Ordu'da kentin doğal güzelliklerini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlenen Ordu Coast to Summit ve Ordu Black Sea Classic bisiklet yarışları başladı. 11 ülkeden profesyonel sporcuların katıldığı organizasyonda bisikletçiler, Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'ndan start alarak 95,7 kilometrelik parkurda Karadeniz kıyısından Mesudiye'deki Keyfalan Yaylası'na pedal çevirecek. İki etaplı yarışın ikinci etabında ise sporcular Aybastı'ya ulaşacak.