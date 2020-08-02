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Et en güzel nasıl pişer? Nasıl doğranmalı? İşte doğru et pişirme ve kesme teknikleri

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Giriş: 02.08.2020 10:09
Güncelleme:02.08.2020 10:12
Kurban bayramında en çok merak edilen sorular arasında doğru et nasıl pişirilir sorusu geliyor. Peki et en güzel nasıl pişer? Et nasıl doğranmalı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, canlı yayında aktardı. Şef Rüzgar Sünbül, A Haber’de et kesme tekniklerini ve doğru et pişirme tekniklerini anlattı.

Kurban bayramında en çok merak edilen sorular arasında doğru et nasıl pişirilir sorusu geliyor. Peki et en güzel nasıl pişer? Et nasıl doğranmalı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, canlı yayında aktardı. Şef Rüzgar Sünbül, A Haber'de et kesme tekniklerini ve doğru et pişirme tekniklerini anlattı.

Kurban bayramında hangi öğünde ne yemeli? Bayramda nasıl beslenmeliyiz? Kurban eti nasıl tüketilmeli? Ender Saraç A Haberde uyardı KURBAN BAYRAMINDA HANGİ ÖĞÜNDE NE YEMELİ? BAYRAMDA NASIL BESLENMELİYİZ? KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ? ENDER SARAÇ A HABER'DE UYARDI

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