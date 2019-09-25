25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.09.2019

Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Mide bulandıran olayda mahkeme baba için kararını verdi

Esra Erol'da Türkiye gündemine oturan Nail Kurt ile ilgili mahkeme kararını verdi! ATV ekranlarındaki Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı. Yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt'un para karşılığında kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından canlı yayına gelen polis ekipleri baba Nail Kurt'u gözaltına aldı. İşte mahkemenin Nail Kurt kararı....

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı
Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı
Adıyaman'da hırsızlık yapan kadınların yüzsüzlüğü ''bu kadarına pes'' dedirtti!
Adıyaman'da hırsızlık yapan kadınların yüzsüzlüğü ''bu kadarına pes'' dedirtti!
Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı
Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı
Kayıp 6 çocuk annesi Satı Ermiş ile ilgili flaş gelişme
Kayıp 6 çocuk annesi Satı Ermiş ile ilgili flaş gelişme
6 çocuk annesi sır oldu?
6 çocuk annesi "sır" oldu?
İzmir'de trafikte pes artık dedirten görüntü
İzmir'de trafikte pes artık dedirten görüntü
Müge Anlı'da bugün (25 Eylül Çarşamba) ne oldu? İZLE
Müge Anlı'da bugün (25 Eylül Çarşamba) ne oldu? İZLE
İzmir'de öğrenciye şiddet kamerada!
İzmir'de öğrenciye şiddet kamerada!
Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi
Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi
Zamanla yarış! 3 saati kalmıştı...
Zamanla yarış! 3 saati kalmıştı...
Polisler doktor kıyafeti giyip suçüstü yaptı
Polisler doktor kıyafeti giyip suçüstü yaptı
Görenler dondu kaldı! Ölü ve yaralılar var...
Görenler dondu kaldı! Ölü ve yaralılar var...
Daha Fazla Video Göster