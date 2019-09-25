Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Mide bulandıran olayda mahkeme baba için kararını verdi

Esra Erol'da Türkiye gündemine oturan Nail Kurt ile ilgili mahkeme kararını verdi! ATV ekranlarındaki Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı. Yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt'un para karşılığında kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından canlı yayına gelen polis ekipleri baba Nail Kurt'u gözaltına aldı. İşte mahkemenin Nail Kurt kararı....