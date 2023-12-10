Esma Komutanın hikayesi...

Aslında çok söz söylenebilir en güzel cümleler kurulabilir, ancak o en kıymetlisiyle şereflendirildi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik bomba imha uzmanıydı. Şırnak'ın İldil ilçesi kırsalında terörislerce tuzaklanan bombanın imhası sırasında şehit oldu. O cesurdu ve başarılıydı. hiçbir erkeğin yapamayacağı bir mesleği seçmişti. Bugün Esma Astsubayın şehadetinin 4. yılı bir kez daha rahmetle anıyoruz.