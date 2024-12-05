05 Aralık 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Eşler arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu! Çok sayıda yaralı var

Eşler arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2024 21:43
Batman’da Pınarbaşı Mahallesi’nde evli çift arasında çıkan tartışmaya, aileleri de dahil oldu. Tartışma büyüyerek, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
a
Eşler arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu! Çok sayıda yaralı var
Yoldan çıkan tır, ağaçlık alana uçtu!
Yoldan çıkan tır, ağaçlık alana uçtu!
Eşler arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu!
Eşler arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu!
Malatya’da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi!
Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi!
Kayıp olarak arand cesedi uçurum kenarında bulundu!
Kayıp olarak arand cesedi uçurum kenarında bulundu!
Bakan Memişoğlu’ndan fermuar sistemi çağrısı
Bakan Memişoğlu'ndan "fermuar sistemi" çağrısı
Doktorlar 8 dakika kal masajı yaptı
Doktorlar 8 dakika kal masajı yaptı
Soba faciası kardeşleri ayırdı!
Soba faciası kardeşleri ayırdı!
Polis memuruna oto yıkamacıdan örnek davranış
Polis memuruna oto yıkamacıdan örnek davranış
Bu mezarlıkta ne dua eden var ne de bir isim
Bu mezarlıkta ne dua eden var ne de bir isim
Kayseri’de 315 kilo tütün yakalandı
Kayseri'de 315 kilo tütün yakalandı
Kanseri yendi tekne yapıyor
Kanseri yendi tekne yapıyor
Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı
Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı
Daha Fazla Video Göster