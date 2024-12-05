Eşler arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu! Çok sayıda yaralı var

Batman’da Pınarbaşı Mahallesi’nde evli çift arasında çıkan tartışmaya, aileleri de dahil oldu. Tartışma büyüyerek, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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