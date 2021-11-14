Eskişehir’de kan donduran olay! Geri dönüşüm tesisinde atıkların içinden bebek cesedi bulundu

Eskişehir’de geri dönüşüm tesisinde atıklar içerisinde yeni doğmuş bir kız bebeğin cesedi bulundu. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinin personelleri, 13 Kasım günü gece mesaisi sırasında bant üzerinden gelen çöp ve atıkları ayıklarken yeni doğmuş bir bebek cesediyle karşı karşıya kaldı.

KIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Tesis çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan ilk incelemelerde kız bebeğin yeni doğmuş olduğu ve üzeri beyaz örtüyle kapatılmış şekilde sırt üstü yatar vaziyette durduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, yapılan araştırmalarda 13 Kasım akşamı saat 20.00'den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöp ve atıkların getirilerek ayrıştırma bandına alındığını belirledi.

SAVCI TALİMAT VERDİ

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine ceset üzerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından bebeğin cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi.