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Eskişehir’de kan donduran görüntüler! 8 yıllık husumet cinayetle bitti

DHA
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Giriş: 30.11.2022 11:47
Eskişehir’de 8 yıl önce aralarında ‘aracına yol verme’ meselesi yüzünden husumet bulunan İsa Demirci’nin, Mustafa S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlar ortaya çıktı.
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