Eski su kuyusuna düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı

Giriş: 22.11.2025 14:32
Batman’da merkeze bağlı Güneşli Köyünde bulunan eski su kuyusuna çakalın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen hayvanın çıkarılması için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla kuyuya inen ekipler, iğne ile uyuşturulan çakalı düştüğü kuyudan çıkararak, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Çakalın gerekli tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
