Eski sevgiliye işkenceyle 'ölüm' tuzağı |Video
Sosyal medyada tanıştığı kız ile buluşmaya gittiğini sandı, fakat o randevu aslında eski sevgilisinin kocasının hazırladığı bir tuzaktı...
Önce işkence gördü... Ardından da cansız bedeni boş bir araziye bırakıldı.
27 yaşındaki Furkan K. iddiaya göre evlenen eski sevgilisini bir süredir mesajla rahatsız ediyordu. Eşinin rahatsız edildiğini öğrenen koca
eski sevgiliyi öldürmek için plan yaptı.
SOSYAL MEDYADA ÖLÜMLE SONUÇLANAN TUZAK
Furkan K.'yi Bursa'ya getirmek için sosyal medyada kadın fotoğrafı ile sahte hesap açtı. İnandırmak için de, bir kadın arkadaşı ile konuşturdu. Tuzağa düşen Furkan K. Bursa'ya geldi. Arkadaş olduğu zannetttiği kadın ise genç adama müsait olmadığını ve kendisini başka bir arkadaşının karşılayacağını söyledi.
Cinayet planı adım adım işliyordu. Kırmızı kamyonete binen Furkan K. yeni tanıştığı kız arkadaşının yanına gideceğini sanıyordu. Komyonette elleri plastik kelepçe ile bağlanan Furkan K. boş bir araziye götürüldü. Dakikalarca eski sevgilisinin eşi ve arkadaşları tarafından işkence gördü.
Sonunda da kalbinden aldığı iki bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.
SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Katil zanlıları kısa sürede yakalandı. Furkan K'nin eski sevgilisinin eşi sorguda cinayeti itiraf etti.
Cinayet zanlısı 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
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