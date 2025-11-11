Eski kıyafetlerini tandırda ateşe verdi, çatı alev alev yandı

Olay, Alaca ilçesine bağlı Sancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. (57) ve eşi H.C., akrabaları E.Ö.’ye ait evdeki eski kıyafet ve çöpleri yok etmek istedi. Evin bitişiğinde bulunan tandırda eşyaları yakmak için ateş yakan çift, alevlerin kısa sürede çatıya sıçramasıyla büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

