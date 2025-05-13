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Eski eş dehşeti kamerada: Üzerine arabayı sürdü

Eski eş dehşeti kamerada: Üzerine arabayı sürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 18:00
Olay, 11 Mayıs Pazar günü Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi M.K.’den boşanan C.N., arabasını sokakta gördüğü eski eşi M.K.’nın üstüne sürdü. Arabayla kaldırıma çıkarak eski eşinin üzerine sürdüğü aracın kendisine çarpmasıyla M.K., sırt üstü yere düşerek yaralandı. Yaşanan olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulans ile hastaneye götürdü.
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Eski eş dehşeti kamerada: Üzerine arabayı sürdü
Eski eş dehşeti kamerada: Üzerine arabayı sürdü
Eski eş dehşeti kamerada: Üzerine arabayı sürdü
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