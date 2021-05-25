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Eski erkek arkadaşı tarafından markette dövülen kadın konuştu: Hiç mi insanoğlu yok orada
Yozgat'ta, akaryakıt istasyonu marketinde erkek arkadaşı Şevket Türksoy (24) tarafından tekme tokat dövülen Aysel D. (45), çalışanların ve müşterilerin müdahale etmemesine üzüldüğünü söyledi. Aysel D., "Orada o insan, elinde bıçakla veya kesici aletle bir kadına saldırırken, çalışanlar, oraya girip çıkan insanlar; kanlar içinde kalan bir kadın, bu nasıl insanlık ki kimse elini kıpırdatmayıp, 'Ne yapıyorsunuz?' demiyor.Araya girmiyor. Hiç mi insanoğlu yok orada?" dedi.