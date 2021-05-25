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Eski erkek arkadaşı tarafından markette dövülen kadın konuştu: Hiç mi insanoğlu yok orada

DHA
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Giriş: 25.05.2021 14:01
Güncelleme:25.05.2021 14:07
Yozgat'ta, akaryakıt istasyonu marketinde erkek arkadaşı Şevket Türksoy (24) tarafından tekme tokat dövülen Aysel D. (45), çalışanların ve müşterilerin müdahale etmemesine üzüldüğünü söyledi. Aysel D., "Orada o insan, elinde bıçakla veya kesici aletle bir kadına saldırırken, çalışanlar, oraya girip çıkan insanlar; kanlar içinde kalan bir kadın, bu nasıl insanlık ki kimse elini kıpırdatmayıp, 'Ne yapıyorsunuz?' demiyor.Araya girmiyor. Hiç mi insanoğlu yok orada?" dedi.
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