24 Nisan 2024, Çarşamba
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Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Son dakika haberine göre eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. İlk incelemede Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.