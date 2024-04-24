Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. İlk incelemede Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.