Eşinizin tayini köye çıksa gider misiniz? Kendisiyle gelmeyen eşine boşanma davası açtı

Konya'da tayini köye çıkan bir din görevlisi, eşinin köyde yaşamayı istememesi üzerine boşanma davası açtı. Yargıtay ise emsal bir karar vererek kadını haklı buldu. Peki, eşinizin tayini köye çıksa gider miydiniz? İşte vatandaşın A Haber mikrofonlarına söyledikleri…

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