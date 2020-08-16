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Eşi için canını hiçe saydı köpek balığına meydan okudu! Yumrukları peş peşe indirdi

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Giriş: 16.08.2020 18:16
Güncelleme:16.08.2020 18:22
Son dakika haberi... Avustralya’da bir adam eşini kurtarmak için köpek balığına yumruk attı. Sağ bacağında yırtıklar meydana gelen kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Avustralya'da yaşayan bir adam eşine saldıran köpek balığına yumruk attı.

Eşi için canını hiçe saydı köpek balığına meydan okudu! Yumrukları peş peşe indirdi EŞİ İÇİN CANINI HİÇE SAYDI KÖPEK BALIĞINA MEYDAN OKUDU! YUMRUKLARI PEŞ PEŞE İNDİRDİ

New South eyaletinde sörf yapan bir çift bir anda beyaz köpek balığının saldırısına uğradı. 3 metrelik köpek balığı 35 yaşındaki kadını ısırmaya başladı.

Eşini köpek balığı ile mücadele ettiği sırada genç adam hiç düşünmeden suya atlayıp köpek balığının yüzüne yumruk atmaya başladı.

Yoğun mücadele sonucunda kahraman adam eşini kurtarmayı başardı.

Sağ bacağında yırtıklar bulunan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Plaj olay sonrası halkın girişine kapatıldı.

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