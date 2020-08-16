Eşi için canını hiçe saydı köpek balığına meydan okudu! Yumrukları peş peşe indirdi

Son dakika haberi... Avustralya’da bir adam eşini kurtarmak için köpek balığına yumruk attı. Sağ bacağında yırtıklar meydana gelen kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Avustralya'da yaşayan bir adam eşine saldıran köpek balığına yumruk attı.

New South eyaletinde sörf yapan bir çift bir anda beyaz köpek balığının saldırısına uğradı. 3 metrelik köpek balığı 35 yaşındaki kadını ısırmaya başladı.

Eşini köpek balığı ile mücadele ettiği sırada genç adam hiç düşünmeden suya atlayıp köpek balığının yüzüne yumruk atmaya başladı.

Yoğun mücadele sonucunda kahraman adam eşini kurtarmayı başardı.

Sağ bacağında yırtıklar bulunan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Plaj olay sonrası halkın girişine kapatıldı.