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16 Ağustos 2020, Pazar
Haberler Galeri Eşi için canını hiçe saydı köpek balığına meydan okudu! Yumrukları peş peşe indirdi
Eşi için canını hiçe saydı köpek balığına meydan okudu! Yumrukları peş peşe indirdi
Son dakika haberi... Avustralya'da bir adam eşini kurtarmak için köpek balığına yumruk attı. Sağ bacağında yırtıklar meydana gelen kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 16.08.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 18:28