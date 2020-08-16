Eşi için canını hiçe saydı köpek balığına meydan okudu! Yumrukları peş peşe indirdi

Son dakika haberi... Avustralya'da bir adam eşini kurtarmak için köpek balığına yumruk attı. Sağ bacağında yırtıklar meydana gelen kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.