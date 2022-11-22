22 Kasım 2022, Salı
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Esenyurt’ta tüyler ürperten "Ölüyorum" feryatları
İstanbul Esenyurt’ta 2 grup arasında çıkan tartışmada ortalık savaş alanına dönerken, bir şahıs kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan vatandaş, sokak ortasında “Ölüyorum” diye bağırırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.