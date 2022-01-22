Esenyurt'ta Tırın altında kalan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişi tırın altında kaldı. Talihsiz adam hayatını kaybederken, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kaza, saat 13.10'da Esenyurt Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir mağazadan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Babajan Bazarol, dönüş yapmak isteyen B.H. yönetimindeki tırın altında kaldı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin yapmış olduğu incelemelerin ardından Babajan Bazarol'un cansız bedeni morga kaldırıldı.Kaza esnasında işyerinin önünde duran ve kazayı gören Ertuğrul Çağlar, "Ben burada arkadaşımla muhabbet ederken tır normal şekilde dönüş yapıyordu. Vatandaş da karşıya geçmeye çalışıyordu. Tır şoförü görmedi ve normal güzergahında gidiyordu. Tır çarptı. Vefat eden kişiyi tanımıyorum ekiplerin incelemesi burada devam ediyor savcı geldi. Biz ilk kaza anında adamın bayıldığını sandık ama vefat etmiş" dedi.