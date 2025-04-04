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Esenyurt’ta takside kavga: Taksici kadın yolcuya saldırdı

Esenyurt’ta takside kavga: Taksici kadın yolcuya saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 21:22
İstanbul Esenyurt’ta taksiye binen yolcular ile şoför arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yolcunun küfür etmesiyle gerilen ortam, taksicinin kadın yolcuya tokat atıp saçını çekmesiyle daha da tırmandı. O anlar, arka koltukta oturan diğer yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Esenyurt’ta takside kavga: Taksici kadın yolcuya saldırdı
Esenyurt’ta taksici kadın yolcuya saldırdı
Esenyurt’ta taksici kadın yolcuya saldırdı
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