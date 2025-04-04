04 Nisan 2025, Cuma
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Esenyurt’ta takside kavga: Taksici kadın yolcuya saldırdı
İstanbul Esenyurt’ta taksiye binen yolcular ile şoför arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yolcunun küfür etmesiyle gerilen ortam, taksicinin kadın yolcuya tokat atıp saçını çekmesiyle daha da tırmandı. O anlar, arka koltukta oturan diğer yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.