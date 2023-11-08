08 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt'ta sürücüler 'kapana' kısıldı! Lastikçi fazla mesai yaptı sosyal medya bu video ile yıkıldı

Esenyurt'ta sürücüler 'kapana' kısıldı! Lastikçi fazla mesai yaptı sosyal medya bu video ile yıkıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2023 16:57
İstanbul Esenyurt'ta yola koyulan kapanı fark etmeyen sürücülerin lastikleri patladı. Kapanın hemen yanında bulunan lastikçi dükkanının sahibi 4 gündür fazla mesai yaptıklarını söylerken "İlk 3 - 4 gün yaklaşık 200 civarında bir lastik değişimi oldu." dedi.
Esenyurt’ta sürücüler ’kapana’ kısıldı!
Esenyurt'ta sürücüler 'kapana' kısıldı!
Çayda balık ölümleri!
Çayda balık ölümleri!
Bisiklet sürücüsü arabanın arka camına saplandı
Bisiklet sürücüsü arabanın arka camına saplandı
Çarptığı otomobil sürücüsünü darbetti
Çarptığı otomobil sürücüsünü darbetti
Gazze’de ağır bombardıman!
Gazze’de ağır bombardıman!
Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Çiçek koparırken otelde yangın çıkardı
Çiçek koparırken otelde yangın çıkardı
CHP’de kimler kara listeye alındı?
CHP’de kimler kara listeye alındı?
Yediemin’deki araçların satış süreci başladı
Yediemin’deki araçların satış süreci başladı
Okulda dayak skandalı!
Okulda dayak skandalı!
Dev yılanla karşılaştı! Hemen telefona sarıldı
Dev yılanla karşılaştı! Hemen telefona sarıldı
Başkan Erdoğan Özbekistan’a geldi!
Başkan Erdoğan Özbekistan'a geldi!
Daha Fazla Video Göster