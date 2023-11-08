08 Kasım 2023, Çarşamba
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Esenyurt'ta sürücüler 'kapana' kısıldı! Lastikçi fazla mesai yaptı sosyal medya bu video ile yıkıldı
İstanbul Esenyurt'ta yola koyulan kapanı fark etmeyen sürücülerin lastikleri patladı. Kapanın hemen yanında bulunan lastikçi dükkanının sahibi 4 gündür fazla mesai yaptıklarını söylerken "İlk 3 - 4 gün yaklaşık 200 civarında bir lastik değişimi oldu." dedi.