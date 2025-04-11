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Esenyurt’ta polis ve sürücü arasında tartışma! O anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta polis ve sürücü arasında tartışma! O anlar kameraya yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 11.04.2025 03:22
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları trafikte bir sürücüsüyle tartışarak küfür ve hakaretlerde bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis memurlarına ilişkin soruşturma başlattı. Görüntüler üzerine 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.
Esenyurt’ta polis ve sürücü arasında tartışma! O anlar kameraya yansıdı
Esenyurt’ta polis ve sürücü arasında tartışma! O anlar kamerada
Esenyurt'ta polis ve sürücü arasında tartışma! O anlar kamerada
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