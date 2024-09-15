15 Eylül 2024, Pazar
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Esenyurt'ta komşu esnafların park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Esenyurt'ta komşu telefoncu iki esnaf arasında araç park etme yüzünden çıkan tartışma meydan muharebesine döndü. Parke taşları ve sopaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.