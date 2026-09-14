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Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi. Savcılık, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki bazı sahneler ile Kozinoğlu'nun ölümü arasında benzerlikler bulunduğunu değerlendirdi. Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınacak. Senaristler, ifade vermek için adliyeye geldi.

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