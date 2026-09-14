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Et ve et ürünlerinde yeni standart dönemi: Burger, döner ve sucuk için yeni kurallar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Et ve et ürünlerinde yeni standart dönemi: Burger, döner ve sucuk için yeni kurallar

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ürünlerinde içerik, üretim ve etiketleme kurallarını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Taslak düzenlemeyle burger, döner, sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlere yeni kriterler getirilecek. Dönerin yaprak mı kıyma mı olduğu etikette belirtilecek, bazı ürünlerde çeşni maddelerinin kullanımına sınırlama getirilecek. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Furkan Ali Özer, yeni düzenlemenin detaylarını aktardı.

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