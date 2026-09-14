Uyuşturucu ağlarına ve suç çetelerine operasyon! Mehmet Karataş canlı yayında detayları paylaştı
Okulların açıldığı ilk günde Türkiye genelinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. "Sokaklar Güvende" operasyonunda 148 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, 2447 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Beykoz'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda ise 409 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Merve Özkan'ın sorularını yanıtlayarak operasyonların detaylarını aktardı.