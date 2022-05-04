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Esenyurt'ta gece vakti mahalle mahşer yerine döndü! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Yaralılar var

İHA
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Giriş: 04.05.2022 09:41
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda taciz iddiası ortalığı birbirine kattı. Edinilen bilgilere göre mahallede yürüyen genç kız, sapkın bir grup tarafından taciz edildi. Olayı gören mahalleli de tacizde bulunduğu iddia edilen kişileri bıçakladı.
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