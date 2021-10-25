25 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt'ta bir dernek binasını basan eli sopalı grup, ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta bir dernek binasını basan eli sopalı grup, ortalığı birbirine kattı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2021 10:34
Esenyurt'ta bir dernek binasını basan eli sopalı grup, ortalığı birbirine kattı. Bazı şahısların yaralandığı olaya müdahale eden polis ekipleriyse kavgayı güçlükle ayırdı. Saatlerce süren o anlar ise, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kıraç Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü dernek üyeleri ile arasında tartışma çıkan eli sopalı grup, dernek binasını bastı. İki grup arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonuç vermeyince taraflar arasında kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis geldi. Ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği olayda bazı şahıslar yaralandı. Olayla ilgili bazı şahıslar ise, gözaltına alındı. Saatlerce süren ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çaldığı bisikletle 3 çocuğun telefonunu gasp etti
Çaldığı bisikletle 3 çocuğun telefonunu gasp etti
Manisa’da şaşırtan olay!
Manisa’da şaşırtan olay!
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi
Esenyurt’ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler
Esenyurt'ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler
Metrobüs arızası nedeniyle Beylikdüzü hattında araç kuyruğu oluştu
Metrobüs arızası nedeniyle Beylikdüzü hattında araç kuyruğu oluştu
COVID-19 testi pozitif çıkanlar dikkat! Saraçoğlu’ndan A Haber önemli tavsiyeler
COVID-19 testi pozitif çıkanlar dikkat! Saraçoğlu'ndan A Haber önemli tavsiyeler
Feci kaza! İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı
Feci kaza! İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı
Aç kalan köpekler onlarca koyunu telef etti
Aç kalan köpekler onlarca koyunu telef etti
Feribot seferleri iptal edildi
Feribot seferleri iptal edildi
Beylikdüzü’nde yol çilesi
Beylikdüzü'nde yol çilesi
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ilk kez kamera karşısında
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ilk kez kamera karşısında
Açılış için özel opera hazırlığı
Açılış için özel opera hazırlığı
Daha Fazla Video Göster