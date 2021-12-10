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Esenyurt’ta 4 milyonluk soygun! Kamera kayıtları yakalattı

İHA
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Giriş: 10.12.2021 13:40
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şahsın bankadan para çektikten sonra izleyerek hemen hemen 4 milyon TL’sini çalan zanlılar yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından zanlılarından birinin 36 adet sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta banka kasasındaki hemen hemen 4 milyon TL'yi çekip arabasına koyan şahıs aracına binip yola koyuldu. Daha sonra aracını park edip parayı da bagajda bırakarak oradan ayrıldı.

PARA DOLU ÇANTAYI ALIP KAÇTI

Bir süre sonrada otomobile yaklaşan bir kişi aracın bagajını açarak para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Aracına geri dönen mağdur ise çantayı yerinde göremeyince soluğu karakolda aldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelilerin mağdur vatandaşı bankadan para çekmesinden itibaren takip ettikleri tespit etti. Öte yandan şüpheli şahısların park halindeki otomobilden para çalma anları ise güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan çalışma neticesinde kimlikleri tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Kocaeli ve Avcılar'da yapılan operasyonda Hüseyin K.(36) ile Sedat P.(38) gözaltına alındı.

36 SABIKA KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Sedat P.'nin 36 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hüseyin K.'nın ise 6 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çalınan paradan bin 200 dolar ve 85 liranın ele geçirildiği öğrenildi.

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